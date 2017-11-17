  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Atlas robotun parkurdaki marifetleri sporculara taş çıkartıyor

Atlas robotun parkurdaki marifetleri sporculara taş çıkartıyor

Amerikalı bir robot firması tarafından geliştirilen Atlas robot, bir jimnastikçi kadar kıvrak, dengeli ve esnek.

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Atlas robotun parkurdaki marifetleri sporculara taş çıkartıyor

Bir çok ülkede devam eden insansı robotlar çalışmalarında yeni bir eşik aşıldı.

Robotların dengede durma çalışmaları o kadar ilerledi ki artık "akrobatik hareketler" bile sergileyebiliyorlar.

Amerikalı bilim insanlarının geliştirdiği Atlas robot, engellerin üzerinde öylesine becerikli ki jimnastikçilere adeta taş çıkartıyor.

Attığı dengeli taklalarla da izleyenleri kendine hayran bırakıyor. En vurucu hareket ise gösterinin sonunda geliyor.

Açık arazideki zorlu koşullarla başa çıkabilecek şekilde tasarlanan insansı robotun, gelecekte, arama kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanıyor.  

Kaynak: TRT Haber

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