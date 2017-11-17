Atlas robotun parkurdaki marifetleri sporculara taş çıkartıyor

Bir çok ülkede devam eden insansı robotlar çalışmalarında yeni bir eşik aşıldı.

Robotların dengede durma çalışmaları o kadar ilerledi ki artık "akrobatik hareketler" bile sergileyebiliyorlar.

Amerikalı bilim insanlarının geliştirdiği Atlas robot, engellerin üzerinde öylesine becerikli ki jimnastikçilere adeta taş çıkartıyor.

Attığı dengeli taklalarla da izleyenleri kendine hayran bırakıyor. En vurucu hareket ise gösterinin sonunda geliyor.

Açık arazideki zorlu koşullarla başa çıkabilecek şekilde tasarlanan insansı robotun, gelecekte, arama kurtarma çalışmalarında kullanılması planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber