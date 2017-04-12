  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Atlas Okyanusu'nda mineral yatağı keşfedildi

İngiliz bilim adamları, Atlas Okyanusu'nda deniz altındaki bir dağda tellür başta olmak üzere nadir görülen minerallerden oluşan bir define keşfetti.

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Atlas Okyanusunda mineral yatağı keşfedildi

İngiliz bilim adamları, Atlas Okyanusu'nda deniz altındaki bir dağda tellür başta olmak üzere nadir görülen minerallerden oluşan bir define keşfetti.

BBC'nin haberine göre, Kanarya Adaları'nın 500 kilometre açığında yapılan keşif, deniz altındaki dağın "şaşırtıcı biçimde zengin" olduğunu ortaya koydu.

İngiliz Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi'nde görevli bilim adamları, dağdan aldıkları örneklerin, karada var olandan 50 bin kat fazla tellür yoğunluğuna sahip olduğunun gözlendiğini açıkladı.

Örneklerin, rüzgar türbini ve elektronikte kullanılan nadide elementleri de içerdiği belirtildi.

Ekibin lideri Bram Murton, deniz altındaki dağda bol miktarda mineral bulmayı ümit ettiğini, ancak bu yoğunlukta bir keşifle karşılaşmayı beklemediğini söyledi.

Murton, dağda hesap ettiği 2 bin 670 ton tellürün, dünyada toplam tedariğin 12'de birine tekabül ettiğini dile getirdi.

Tellür, gelişmiş güneş panellerinde kullanılırken, keşif, yenilenebilir enerjinin, tartışmalı deniz yatağında madenciliği teşvik edebileceğine yönelik soru işaretleri doğuruyor. 

Etiketler: atlas okyanusu, tellür, mineral
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