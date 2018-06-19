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Astım hastası oğlu için moleküler hava temizleyici icat etti

ABD'de yaşayan Yenilenebilir Enerji Uzmanı Doktor D. Yogi Goswami, astımla mücadele eden oğlu için "Molekule" adını verdiği yeni bir tür moleküler hava temizleyici icat etti.

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Astım hastası oğlu için moleküler hava temizleyici icat etti

Doktor D. Yogi Goswami, şiddetli astım hastası oğlunun hastalık semptomlarının azalması için doktorların yazdığı tüm ilaçları, bitkisel karışımları ve farklı hava temizleyicileri denedi, ancak oğlundaki hastalık semptomları azalmadı.

“Çocuğuna yardım edememe hissi  bir ebeveynin sahip olabileceği en kötü duygu diyen" Goswami, kendi hava temizleyicisini yaratmak üzere yola koyuldu.

Fotoelektrokimyasal oksidasyon (elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime) ile kirlenmiş suyun temizlendiğini ortaya koyan Goswami, aynı yöntemi havayı temizlemek için uyguladı ve havadaki bakterileri ve virüsleri öldüren bir moleküler hava temizleyici icat etti.

Goswami'nin  "Molekule" adını verdiği icadı, oğlunun hastalık semptomlarını azalttı.

NowThis News'te yer alan habere göre University of South Florida Temiz Enerji Araştırma Merkezi'nde yapılan bağımsız araştırmalar, Molekule'nin havayı, standart HEPA filtrelerinden daha iyi temizlediğini ve astım / alerji hastalarının hastalık semptomlarını daha az ve hafif hissetmesini sağladığını gösterdi.

Etiketler: Yogi Goswami, PECO, astım hastası
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