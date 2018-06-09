ASELSAN 'vücut tarayıcı' geliştiriyor

ASELSAN, radar konusunda askeri alandaki birikimiyle sivil ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmeye devam ediyor. Şirket, son dönemde havaalanlarında kullanılmaya başlanan ve kıyafet altına gizlenen tehlike oluşturabilecek cisimlerin tespitini sağlayan "vücut tarayıcıları" üretmek için önemli bir adım attı.

ASELSAN, radar ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak üzere Türkiye’nin Radar Teknoloji Merkezi olarak tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerine 20 yılı aşkın süredir devam ediyor.

3 Boyutlu Güvenlik Radarı

Şirket radar konusunda askeri alanda kazandığı birikim ve teknolojilerini yurt içi/yurt dışı müşterilerinin sivil radar ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünlerin süratle geliştirilmesinde de değerlendiriyor. Bu doğrultuda, Türkiye'nin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak aralarında 3 Boyutlu Güvenlik Radarı'nın da olduğu çalışmalara başlandı.

Gizlenmiş cisimleri 3 boyutlu olarak gösterecek

Havaalanı, otogar, metro, alışveriş merkezi, stadyum gibi kalabalık kamusal alanlarda oluşabilecek güvenlik zafiyetlerini önlemek amacıyla giysi altında saklanan tehditlerin insan müdahalesine gerek olmadan tespitine ilişkin ihtiyaçlar giderek artıyor.

ASELSAN, bu ihtiyaca cevap verebilmek için şahıslar üzerinde gizlenmiş ve güvenlik için tehlike arz edebilecek metalik/metalik olmayan yabancı cisimleri 3 boyutlu olarak yüksek çözünürlükle görüntüleyen, otomatik hedef tespit işlevine sahip ultra-geniş bantlı radar görüntüleme sistemi geliştirilmesi hedefiyle yola çıktı.

Geçen yıl tamamlandı

Bu kapsamda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 3 Boyutlu Güvenlik Radarı Teknoloji Geliştirme Projesi'ne Ocak 2015’te başlandı ve geçen yılın sonunda tamamlandı.

Yapılan testlerde, kıyafet altına gizlenmiş metalik/metalik olmayan silah ve bıçak hedeflerinin başarıyla görüntülendiği doğrulandı. Projeyle 3 Boyutlu Görüntüleme Radarı'nın ürünleşmesi için gerekli kritik teknolojiler kazanılarak, gelecek dönemde ürün geliştirme faaliyetlerine devam edilmesi hedefleniyor.

Çalışmaların geldiği boyut, 3 Boyutlu Güvenlik Radarı ürün konfigürasyonu temsili görseli ile radarın kullanıcı görüntü ünitesine ilişkin görsellerle de ortaya konuldu.

Duvar Arkası Görüntüleme Radarı

Buna ek olarak, proje kapsamında geliştirilen 3 boyutlu görüntüleme algoritmaları, Yere Nüfuz Eden Radar (YENER) ve Duvar Arkası Görüntüleme Radarı gibi radar sistemlerinde de kullanılabilecek.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan alımlarla havaalanlarında geçen yıl bir dizi vücut tarayıcı cihaz kullanılmaya başlanmıştı. Yolcuların vücudunu saniyeler içinde tarayan cihaz, elde edilen bilgileri ekran üzerinde gösteriyor.

Kaynak: AA