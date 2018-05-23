  • 23 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.857
    EURO 5.692
  • BIST 102371.71
    ALTIN 202.131
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ASELSAN, KADEX-2018 fuarında

ASELSAN, KADEX-2018 fuarında

ASELSAN, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen KADEX-2018 Fuarı'na katılıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ASELSAN, KADEX-2018 fuarında

ASELSAN, stabilize silah sistemleri, elektro-optik sistemler, askeri ve profesyonel haberleşme sistemleri, elektronik harp-radar sistemleri, insansız sistemlerle aviyonik sistemlerini KADEX-2018 Fuarı’nda sergiliyor.

Fuara, 300'ün üzerinde firma katılırken 100 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

ASELSAN, ülkede, Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE) ortaklığıyla faaliyette bulunuyor.

KAE, Kazakistan'daki askeri ve sivil kuruluşların yanı sıra bölge ülkelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için elektro-optik ve elektronik cihazlarla sistemleri üretiyor.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER