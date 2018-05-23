ASELSAN, KADEX-2018 fuarında

ASELSAN, stabilize silah sistemleri, elektro-optik sistemler, askeri ve profesyonel haberleşme sistemleri, elektronik harp-radar sistemleri, insansız sistemlerle aviyonik sistemlerini KADEX-2018 Fuarı’nda sergiliyor.

Fuara, 300'ün üzerinde firma katılırken 100 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

ASELSAN, ülkede, Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE) ortaklığıyla faaliyette bulunuyor.

KAE, Kazakistan'daki askeri ve sivil kuruluşların yanı sıra bölge ülkelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için elektro-optik ve elektronik cihazlarla sistemleri üretiyor.

Kaynak: AA