Armstrong'un 'ay tozu' rekor fiyata satıldı

Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un, Dünya'ya örnekler getirmek üzere içine Ay'dan küçük taşlar ile toz koyduğu çanta, açık artırmada satıldı.

Amerikalı astronotlar Neil Armstrong, Edvin Buzz Aldrin ve Michael Collins, Apollo 11 görevi için 1969'da Ay'a indi.

Armstrong, Ay'a ayak bastığında, yanına aldığı bu çantanın içini, Ay yüzeyinden topladığı taş ve toz örnekleriyle doldurdu.

Ay tozu çantası, dıştan arındırma özelliğine sahip. İçinde ise, Ay'dan toplanan küçük taşlar ve tozlar var.

Çanta, tarihi uzay görevinin 48. yıldönümünde, New York'taki Sotheby müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.

Şanslı alıcı, 1 milyon 800 bin dolar ödeyerek, insan için küçük, insanlık için ise büyük bir adımdan geriye kalan ay tozu çantasının sahibi oldu.

Açık artırmaya telefonla katılan alıcının ismi açıklanmadı.