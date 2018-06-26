Apple'ın yeni bombası: Apple Watch 4

Apple, henüz Apple Watch 4'ü resmi olarak doğrulamadı ancak iPhone'larla uyumlu yeni bir akıllı saat üzerinde aktif çalıştığına dair büyük bir ipucu verdi.

iOS 12 geliştirici beta 2 yazılımı henüz yayınlandı ve 9to5Mac'in söylediğine göre bu kodun içerisinde Watch4,1, Watch4,2, Watch4,3, ve Watch4,4 için yeni tanımlayıcılar var.

Bu da, Apple'ın yazılım hedeflerinin Apple Watch 4 için uygun hale getirildiğini gösteriyor. Daha önce de Apple Watch 3 modelleri Watch3,1 ile 3,4 arasındaki sayılarla tanımlanmıştı.

iOS 12'nin son sürümünün bu yılın ilerleyen zamanlarında (Eylül gibi) yayınlanacağının doğrulanmasıyla beraber, yazılımı takiben yeni Apple Watch 4'ün de yayınlanması yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor.

Daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor

Apple Watch 4'ün, Apple'ın üç yıllık akıllı saat tasarımına yeni bir görünüş ve belki de daha önemlisi, daha büyük bir ekran getirmesi bekleniyor.

Eski Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun söylediğine göre, ekranın yüzde 15 daha büyük olması beklense de, bunun anlamı saatin de yüzde 15 daha büyük olacağı değil.

Apple Watch 3 ve daha önceki sürümler iki farklı boyut ile (42mm ve 38mm) sunulmuştu ama OLED ekranın çevresindeki çıkıntı beğenilenden çok daha kalındı. Apple Watch 4'ün ise, iPhone X akımını takip ederek neredeyse kenardan kenara ekran görüntüsünü sunması bekleniyor.

Batarya ömrü uzuyor

Apple Watch 4 ile beklenen bir diğer önemli yenilik, daha büyük bir batarya olarak gözüküyor. Bu batarya, akıllı saatin kalınlığını artıracak olsa da gün boyu dayanacak bir batarya ömrüne ve sürekli açık olan bir ekrana imkan tanıyabilir.

Bunun yan ısıra daha büyük bataryayla beraber Apple'ın uzun süredir beklenen resmi uyku takibi uygulaması da sunulabilir olacak.

Yeni iPhone 2018 tanıtımına üç aydan az süre kala, Eylül ayı öncesi Apple Watch 4 hakkında çok daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: DHA