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Apple'ın sır gibi sakladığı otomobili ilk kez görüntülendi

Apple'ın kendi ürettiği sürücüsüz otomobilleri test ettiğini yaklaşık iki hafta önce öğrenmiştik. Şimdi ise Apple'ın otomobili, ilk defa yoldayken görüntülendi.

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Appleın sır gibi sakladığı otomobili ilk kez görüntülendi

Apple'ın kendi ürettiği sürücüsüz otomobilleri test ettiğini yaklaşık iki hafta önce öğrenmiştik. Şimdi ise Apple'ın otomobili, ilk defa yoldayken görüntülendi.

Apple'ın Silikon Vadisi'ndeki tesislerinde görüntülenen Lexus RX450h SUV, otonom sürüş araştırmaları için kullanılıyor. Aracın üzerindeki sensörleri, kameraları ve diğer ekipmanları rahatça görebiliyoruz. Bloomberg'in raporuna göre Lexus, Velodyne LIDAR dahil olmak üzere bir dizi üçüncü parti sensörden faydalanıyor.

Otomobilin üzerinde Apple tarafından üretilen özel bir ekipmanın bulunmadığı düşünülüyor. Apple, teknoloji hazır olana kadar elbette onu gizli tutmayı tercih ediyor. Bu yüzden Apple'ın otonom sürüş işine girip girmeyeceğini, kendi giden otomobil yazılımlarını kendisi için mi, diğer üreticiler için mi geliştirdiğini bilmiyoruz.

Bu arada Kaliforniya'da kendi giden otomobilleri deneyen tek firma Apple değil. Ford, Honda, BMW, Nissan ve Mercedes-Benz gibi köklü firmaların yanında Tesla, Google, Faraday Future ve Nvidia gibi yeni firmaların da otonom sürüş izinleri bulunuyor.

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