Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods'a "şarj" özelliği geliyor

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı Airpods, artık sadece kulaklık olarak kullanılmayacak; aynı zamanda iPhone'ları şarj edecek bir powerbank görevi de görecek.

Airpods şarj istasyonuna dönüşecek

Henüz kesinleşmemiş olsa da, Apple'a yakın kaynaklar Airpods'un bir şarj istasyonuna dönüşeceği görüşünde. Apple'ın özellikle bataryanın 'ölmek' üzere olduğu durumlarda Airpods şarj kasasının hayat kurtarıcı olabileceği düşünülüyor.

İlk modelle aynı olması bekleniyor

Airpods 2 ismini taşıması muhtemel yeni nesil kablosuz kulaklığın tasarımının ilk modeliyle aynı olması beklenirken, diğer yandan yeni sürümde gelişmiş bir kablosuz bağlantı çipi olacak. Dış ortamdan gelen gürültüyü azaltacak yeni bir teknolojiden faydalanacak olan Airpods 2'in önümüzdeki yıl satışa sunulması bekleniyor.

iPhone'un son çıkan modellerine uyumlu olacak

Apple AirPods için sunulacak yeni şarj kutusu sayesinde kablosuz şarj destekli iPhone modelleri kablosuz olarak şarj edilebilecek.

Kaynak: DHA, Shift Delete