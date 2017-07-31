  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Apple'dan VPN hamlesi! App Store'dan kaldırıldı

Apple, Çince App Store'daki tüm önemli VPN uygulamalarını kaldırıldı.

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Appledan VPN hamlesi! App Storedan kaldırıldı

Çin hükumeti birkaç hafta önce ülkedeki servis sağlayıcılarına VPN hizmetlerine erişimi engellemelerini söylemişti. Bunun üzerine Apple, Çince App Store'daki tüm önemli VPN uygulamalarını kaldırıldı.

Google Play mağazasına ülkede erişim zaten yok ancak yerel Android mağazalarında VPN uygulamalarının yer alıp almadığı bilinmiyor. Bu hamleyi fark eden VPN hizmetlerinden Express VPN, Apple'dan aldığı notu kendi sayfasına paylaştı. Notta Apple'ın bulunduğu konumun tüm yasal gereksinimlerine uyması gerektiği, uygulamanın sadece Çin App Store'dan kaldırıldığı ve diğer bölgelere sunulmaya devam edildiği belirtildi.

Apple gibi firmalar bu denli sert sansürleme önlemlerini kabul etmek istemeseler de, ülkede yaşamlarını sürdürebilmek için kabul etmek durumunda kalabiliyorlar. Firma geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada Çin'de büyümek için ülkede bir veri merkezi açacağını söylemişti.

Etiketler: apple, VPN, iphone vpn, android, ios, app store
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