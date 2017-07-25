Apple'dan 'ucuz iPhone' hamlesi

Eylül ayında yeni iPhone modellerini tanıtması beklenen Apple, bu lansmanda bir sürprize imza atabilir.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, Apple "ucuz iPhone" olarak da anılan iPhone SE'nin yeni versiyonunu eylül ayında tanıtmaya hazırlanıyor.

Gelen bilgiler arasında yeni iPhone SE modelinin 399 eurodan başlayan fiyatlarla Avrupa pazarında satışa sunulacağı da iddia ediliyor.

Daha önce Apple'ın henüz tanıtmadığı ürünler ile ilgili başarılı tahminleri ile adını duyuran iGeneration adlı Fransız bir kaynağa göre, Apple iPhone SE 2'nin tanıtımını Ağustos ayında gerçekleştirecek.