Apple'dan sonra Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu

Lise son sınıf öğrencisi Yiğitcan Yılmaz, daha önce Apple’ın "Siri" uygulaması ve yine Apple’ın web uygulamasıyla ilgili güvenlik açığı bulmuş ve şirketin onur listesine girmişti.

Çalışmalarına devam eden ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yiğitcan Yılmaz, Apple’ın bir güvenlik sorununu daha buldu. Yılmaz, Apple’ın operatör güncellemeleriyle ilgili bulduğu sorunu, şirketin Eylül ya da Ekim ayında düzelteceğini söyledi.

"Operatör güncellemeleriyle ilgili, ciddi bir sorundu. Bu sorunu paylaşamayacağım çünkü bu sorun hala düzeltilmedi. Apple bu sorunu Eylül veya Ekim ayı gibi düzeltecek. İlerleyen zamanlarda neticeye bakacağız, bu sorunla ilgili onur listesine eklenip eklenmeyeceğim de belli değil."

Google ve Microsoft ile ilgili de birer sorun daha buldu

Google’ın IOS uygulamalarıyla ilgili de bazı sorunlar bulduğunu, bunları Google’a ilettiğini anlatan Yılmaz, "Örneğin yönlendirmelerle ilgili. Apple, bazı şeyleri, geliştiricileri koymaları gerektiğini ve bazı kurallara uymaları gerektiğini söylüyor fakat bazı şeyleri atladıklarını gördüm. Bunu Google’a güvenlik sorunu olarak ilettim. Yaklaşık 2-3 hafta bu sorunları görüştük, kendilerine bilgileri verdim, ardından bu sorun düzeltildi. Son olarak Microsoft ile ilgili bir sorun buldum, ekip bu sorunu onayladı. Sorun yönlendirmelerle ilgiliydi. Kodlamalar yapılmamış, atlanmış, bunları ben kendilerine ilettim. Sorunu düzelteceklerini söylediler ve yine IOS ile ilgili bir sorundu. Fakat bunun için herhangi bir listede yayınlamayacaklarını söylediler. Yapılan güncellemelerin ardından Microsoft güvenlik ekibi bu sorunun düzeltileceğini söyledi" dedi.

Kaynak: İHA