Apple sürücüsüz araç için Volkswagen ile anlaştı

Teknoloji dünyasının devi Apple, son yıllarda sürücüsüz araç üretmek için çalışmalar yapıyordu. Almanya merkezli otomobil üreticileri BMW ve Mercedes-Benz ile iş birliği yapmaya çalışan Apple, iki şirketle hem tasarım hem de verileri kontrol etme konusunda anlaşamadı.

Son karar Volkswagen oldu

Apple, otonom araç için ilk tercihi olmayan Volkswagen ile bir sürücüsüz otomobil projesi için birlikte çalışma kararı aldı. Söz konusu ortaklık kapsamında "Volkswagen T6 Transporter minibüsler" sürücüsüz servis araçlarına dönüştürülecek.

The New York Times'ın haberine göre servis araçları, Apple çalışanlarının kampüsler arası ulaşımında kullanılacak.



