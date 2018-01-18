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Apple, pil sorununu yeni güncellemeyle çözecek

Eski iPhone'ları beklenmedik şekilde kapanmasını önlemek için yavaşlattığını kabul eden Apple, pil sorununu yeni yayınlayacağı güncelleme ile çözecek.

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Apple, pil sorununu yeni güncellemeyle çözecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın üst yöneticisi Tim Cook, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, gelecek ay yayınlanması planlanan güncellemeyle, eski iPhone'ların pil performansının düşürme özelliğinin kullanıcılar tarafından kontrol edilebileceğini belirtti.

Yeni güncellemede kullanıcılara, ani kapanmayı engellemek için pil performansının düşeceği bilgisinin verileceğine işaret eden Cook, kullanıcıların istemedikleri taktirde, bu özelliği etkisiz hale getirebileceklerini söyledi.

Apple, geçen ay, eskidiğinde ya da şarjı azaldığında "bataryanın aniden kapanmasını önlemek için" iPhone 6, 6S, SE ve 7 modellerini yavaşlattığını kabul etmişti. Açıklamanın ardından, ABD’nin farklı eyaletlerinden Apple hakkında toplu ve bireysel davalar açılmış, şirket kullanıcılardan özür dilemişti.

iOS 11'e yapılacak yeni güncellemenin gelecek ay başında tanıtılacağı ve mart ayında da kullanıma sunulacağı kaydediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: yeni güncelleme, tim cook, pil sorunu, Batarya sorunu, apple
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