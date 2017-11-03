Apple 'en pahalı iPhone'nunu satışa sundu

Apple'ın ilk iPhone modelinin üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından piyasaya sunulan iPhone X'e müşteri talebi yoğun oldu.

New York'un ünlü "Fifth Avenue" caddesindeki Apple Store'un önündeki binlerce kişi, mağazanın yerel saatle 08.00'de (TSİ 15.00) açılmasını bekledi.

Yüzlerce kişi dün geceden mağazanın önünde sıraya geçtiklerini belirtirken, müşterilerden bir çoğu geceyi getirdikleri sandalyeler üzerinde veya uyku tulumlarıyla kartonların üzerinde uyuyarak geçirdiklerini dile getirdi.

Müşterilere kapıyı Apple CEO'su açtı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın son akıllı telefon modeli iPhone X'i almak için Kaliforniya eyaletine bağlı Palo Alto kentindeki mağazanın önünde saatlerce bekleyen müşterilere kapıyı Apple'ın CEO'su Tim Cook açtı.

Palo Alto kentindeki mağazanın önünde iPhone X almak için gecenin soğuna aldırmadan saatlerce sırada bekleyenler, kapının şirketin Üst Yöneticisi Cook tarafından açılmasının ardından içeri alındı.

Müşteriler, Apple müşteri temsilcileri ve satış elemanları tarafından alkışlarla karşılandı.

En pahalı iPhone

Apple'ın iPhone X modeli, şirketin şu ana kadar piyasaya sürülen en pahalı akıllı telefonu olarak öne çıkıyor.

Ön ekrandaki fiziksel ana menü tuşunun kaldırıldığı ve ön yüzeyinin neredeyse tamamının 5,8 inch (14,7 cm) ekranla kaplı olduğu iPhone X, "FaceID" (yüz tanıma), kablosuz şarj edilebilme özelliklerine ve 12 megapiksel dual arka kameraya sahip.

iPhone X'in 64 GB'lık modeli 999 dolardan (3 bin 867 Türk lirası), 256 GB'lık modeli de bin 150 dolardan (4 bin 451 Türk lirası) satışa sunuluyor.

300'den fazla iPhone X çalındı

Bu arada, ABD'nin San Francisco şehrinde iPhone X yüklü bir UPS posta aracının soyulduğu bildirildi.

Yerel haber kaynaklarına göre, aracın içerisinde ön sipariş veren müşterilere götürülen 300'den fazla iPhone X'in çalındığı belirtildi. Yetkililer, çalınan malların değerinin yaklaşık 370 bin doları (1 milyon 432 bin TL) bulduğunu ifade etti.

Apple çalışanı kovulmuştu

Piyasa sunulmadan önce sır gibi saklanan iPhone X, geçen hafta bir Apple mühendisinin kovulmasına neden olmuştu.

Apple'ın Kaliforniya'daki Cupertino merkezinde çalışan Ken Bauer adlı mühendis, kızı Brooke Amelia Peterson'u iş yerine davet ettikten sonra kendisine incelemesi için iPhone X'i vermişti.

Merkezin yemekhanesinde iPhone X'i inceleyen Peterson, ürünle ilgili çektiği bir görüntüyü kendi YouTube sayfasına koymuş ve sadece dakikalar içerisinde on binlerce ziyaretçi çekmişti.

Apple, olayın öğrenilmesinin ardından Bauer'ın işine son vermiş, Peterson da özür dilemişti.

Kaynak: AA