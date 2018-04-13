Antep fıstığı çıtlatma makinesi ihraç yolunda

Gaziantep'te 11 yaşında çırak olarak atıldığı iş hayatında, azmi ve gayretiyle kendi firmasını kuran iş adamı Kemal Özer, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği ve patentini aldığı fıstık çıtlatma makinesini, kopyalanmaması için özel olarak koruyor.

Parçalarını Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ürettiren Özer, makinenin montajını ise rakiplerinin kopyalamaması için fabrikasında sadece belirli kişilerin girmesine izin verdiği özel bölümde yaptırıyor.

Şu ana kadar çoğu Gaziantep'te olmak üzere 29 tesis kuran, kurduğu makinelerin de içinin açılmaması için anahtarlarını fabrika sahiplerine bile vermeyen Özer, makinesinin yurt dışına ihracı için İran, İtalya ve İspanya'da firmalarla görüşüyor.

"Şu anda bu makinenin benzeri yok"

Her zaman piyasada olmayan şeyleri üretmeye, kimsenin yapmadığını yapmaya çalıştığını anlatan Özer Mühendislik ve Makine A.Ş.'nin sahibi Kemal Özer, "100 metrekarelik atölyede tek başıma çalışıyordum. Şimdi yanımda 45-50 kişi çalışıyor. Antep fıstığının çıtlamayanları, uzun yıllar boyunca mahalle aralarında kadınlar tarafından çekiçlerle tek tek kırılırdı. Biz yaklaşık 6 yıl süren Ar-Ge'nin ardından ilk kez fıstık çıtlatma makinesini ürettik. Şu anda bu makinenin benzeri yok. Devletten de hiçbir destek almadık. Faydalı model patentini de aldık" diye konuştu.

İran ve İspanya'dan talep var

Özer, çiftçi bir aileden geldiği için her zaman Antep fıstığının çıtlatma sorununu çözmeyi hayal ettiğini dile getirerek "Bunu da başardım. 5 yıl öncesine kadar büyük bir sorun olan fıstık çıtlatmayı çözüme kavuşturduk. Bu sorun çözülünce fıstığın ihracatı da arttı.Şu ana kadar 28 tesis kurduk" dedi.

Makinesinin her ne kadar patentini alsa da kopyalanmasını önlemek için özel önlemler aldığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Makinenin kopyalanmasını önlemek için özel bir oda oluşturdum. Parçalarını Türkiye'nin değişik yerlerinde ürettirip özel odada montajını yapıyoruz. Buraya benim belirlediğim kişiler haricinde kimse giremiyor. Makineyi satarken de sözleşmeye anahtarların bizde kalacağına dair bir madde koyuyoruz. Sattığımız işletmeler de makinenin içini açamıyorlar. Kopyacılara karşı böyle bir sistem geliştirdik. Bizim bu makine sayesinde fıstıkçıların yüzü güldü. Eskiden haftalarca süren işlem bugün bir saatte yapılıyor. Makinelerimiz günlük 5-10 ton fıstığı işleyebiliyor. Şu anda İspanya'dan, İran'dan, İtalya'dan talepler var ama biz önceliği Antep sanayisine verdik. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Geçen hafta İran'dan ve İspanya'dan alım yapmak isteyen firmalar geldi. Yıl sonunda inşallah yurt dışına da açılacağız."

Kaynak: AA