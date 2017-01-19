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Ankara'da üretiliyor NASA'ya satılıyor

Yerli nanoteknoloji firması, yaklaşık 10 yıllık çalışmayla nesneleri atomlarına kadar görüntüleyebilme özelliğine sahip mikroskop üreterek NASA'ya satma başarısını gösterdi.

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Ankarada üretiliyor NASAya satılıyor

Yerli bir nanoteknoloji firması, 10 yıllık çalışmanın ardından nesneleri atomlarına kadar görüntüleyebilen mikroskop üreterek ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) satmaya başladı.

Merkezi İvedik OSB'de bulunan Nanomanyetik firmasının Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Oral yaptığı açıklamada, şirketi kurdukları 1999 yılından bu yana yürüttükleri çalışmaların sonucunda, yüzeylerin haritasını nanometre seviyesinde elde edebilen mikroskop geliştirdiklerini söyledi.

ODTÜ Fizik Bölümü öğretim üyesi de olan Oral, yaptığı açıklamada, geliştirdikleri mikroskobun görme engellilerin parmaklarıyla dokunarak nesneleri tanımasına benzer bir anlayışla çalıştığını belirterek, "Bu açıdan bakıldığında parmak yerine sivri bir iğne kullanıyoruz. Ölçüm yapmak için de parmağımızın yerini lazerli bir ölçüm sistemi alıyor. Elimizi hareket ettirmek yerine iğneleri yüzeyde hareket ettiriyoruz. Bir de kontrol devremiz var, o da beynimizin işlevini yerine getiriyor. Bütün bu bileşenleri bir araya getirerek yüzeyin haritasını nanometre, hatta atomik seviyede görebilen mikroskoplar yapıyoruz." diye konuştu.

Oral, "Hedefimiz bu pazarda dünyada ilk üçe girerek, küresel bir marka olarak Türk bayrağını dalgalandırmak." dedi.

Müşteriler arasında NASA da var

Mikroskobu NASA'ya da sattıklarını kaydeden Oral, mikroskobu ihraç ettikleri ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Polonya, İtalya, Fransa, İspanya, İsrail, İran, Şili ve Brezilya'nın da bulunduğunu söyledi.

 

Etiketler: NASA, ivedik, osb, nanomanyetik, mikroskop
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