  • 22 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Android kullanıcılarına dikkat!

Google'ın cep telefonu işletim sistemi Android'in, kullanıcı konum verilerini konum servisi tercihi kapalıyken dahi toplamaya devam ettiği ortaya çıktı.

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Android kullanıcılarına dikkat!

"Quartz" internet sitesinde yayınlanan habere göre Google, Android işletim sisteminde 2017 başında yaptığı bazı güncellemelerle sisteme çevredeki baz istasyonu sinyallerini kaydetme özelliği ekledi.

Cep telefonu bildirimlerini daha etkin hale getirmek üzere getirilen özellik konum servisleri tercihi kapalıyken de çalıştığından, konum servislerini kullanmak istemeyen Android kullanıcılarının da konum verilerinin tespit edilmesine yol açıyor.

Quartz'ın konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Google yetkilileri, yeni değişiklikle hücresel veri kimliğine dayalı baz istasyonu verilerinin topyekun olarak toplandığını doğruladı. Google yetkilileri, şifrelenmiş bir veri zinciri olarak Google'a ulaşan verilerin hiçbir zaman depolanmadığını, reklam veya müşteri hizmetlerinde kullanılmadığını, yalnızca bildirim servislerinin teknik yetkinliğini sağlamak üzere değerlendirildiğini kaydetti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılın ocak ayında, cep telefonlarındaki hücresel veri kimliğini, bildirim sistemimizin hızını ve performansını arttırmak üzere ilave bir sinyal olarak değerlendirmeye başladık. Ancak bu verileri hiçbir zaman ağ senkronizasyon sistemimize dahil etmedik, dolayısıyla veriler kullanılır kullanılmaz kaydedilmeden sistemden ihraç edildi. Uygulamaya bu ayın sonundan itibaren son veriyor, sistemimizi hücresel veri kimliği talep etmeyecek şekilde yeniden güncelliyoruz."

Kullanıcının en yakınındaki cep telefonu baz istasyonunu tespit eden hücresel veri kimliği, konumun tespit edilmesinin bilinçli olarak istemeyen devlet görevlileri ve aile içi şiddet mağdurları gibi kullanıcıları tehlikeye atabiliyor.

Her ne kadar Google, verilerin şifrelenmiş olduğunu belirtse de siber güvenlik uzmanları cep telefonunun casus yazılımları veya başka metodlarla ele geçirilmesi halinde üçüncü taraflara gönderilerek uzaktan konum tespiti yapılabileceğine dikkati çekiyor.

AA

Etiketler: Android kullanıcıları, android, Google
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