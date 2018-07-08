Alışveriş sitelerine "güven damgası" geliyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yeni dönemde elektronik ticaret yapan sitelere güven damgası verecek.

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, internet üzerinden alışveriş yapanların, kredi kartları ve sitelerle ilgili güvensizliğinin olduğunu söyledi. Büyüksimitci, "En önemli sorunların başında güven eksikliği geliyor. Bunun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'mızla e-ticaret sitelerine güven damgası verilmesi konusunda yaptığımız çalışmanın sonucu tebliğ olarak yayımlandı. Önümüzdeki günlerde, 1 aya kadar, Bakanlığımızdan aldığımız yetkiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak güven damgası vermeye başlayacağız'' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından "Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Güven Damgası nedir?

"Güven damgası", yasa gereği uygulanacak asgari güvenlik ve hizmet standartlarını sağlayan e-ticaret firmalarına ve hizmet sağlayıcılarına verilecek sembole deniliyor.

e-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak bu sembol, o sitede belli başlı güvenlik tedbirlerinin alınmış olduğunun kullanıcılara gösterilmesi için kullanılacak.

Güven damgasının sitesine ilgili sitenin doğrulama bağlantısı eklenerek, o sitenin gerçekten bu damgaya sahip olup olmadığı da kontrol edilebilecek.

e-ticarette güven damgası yeni çıkmış olsa da henüz sağlayıcısı yok.

Güven damgası uygulamasının amacı, tüketicilerin haklarını koruyup internet üzerinden daha rahat ve güvenilir alışveriş yapmalarını sağlamak.