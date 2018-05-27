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Alexa, kullanıcısının sesini izinsiz kaydedip başkasına gönderdi

Amazon'un sanal asistanı Alexa, kullanıcısının sesini izinsiz kaydedip başka birine yolladı.

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Alexa, kullanıcısının sesini izinsiz kaydedip başkasına gönderdi

ABD'de bir çiftin, Amazon'un yapay zekalı sanal asistanı Alexa için "Kesin şu an bizi dinliyordur" şeklinde yaptıkları şaka gerçek oldu.

Alexa, çifti dinleyip seslerini kaydettiği gibi, bir de telefon rehberlerinden rastgele bir kişi seçip kaydı ona yolladı.

Amazon'dan bir yetkili, yapay zekanın arka planda Alexa kelimesine benzer bir ses duyup uyandığını söyledi.

"Çiftin sohbetinin devamını 'Mesajı gönder' talebi diye algılamış. Bir noktada Alexa hoparlörden sesli olarak 'Kime?' diye sormuş. Arkada dönen sohbetteki bazı kelimeleri de telefon rehberlerinden bir isim olarak algılamış." 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teknoloji, echo, bilim, alexa, Amazon
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