Akıllı telefonlardaki tehlike: Kullanıcılar izleniyor mu?

Facebook veri skandalının ardından teknolojiye güven günden güne sarsılıyor.

ABD Northeastern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bu kez akıllı telefonlardaki tehlikeyi gözler önüne serdi.

Araştırmayla, telefonlardaki bazı uygulamaların ekran görüntülerini gizlice çekerek üçüncü parti reklam şirketlerine yolladığı ortaya çıktı.

Komplo teorisi gibi dursa da...

Bununla birlikte, telefonların gizli bir şekilde kameradan kullanıcılarının kendi görüntülerini ya da konuşmalarını kaydettiği iddiası ise kanıtlanamadı.

Cep telefonlarının gizlice kullanıcılarının özel hayatlarını reklam şirketlerine veri sağlamak için kaydettiği kulağa bir komplo teorisi gibi gelse de, araştırmacılar, bazı uygulamaların ekran kayıt ve görüntülerini üçüncü taraf bir mobil analiz şirketine gönderdiğini belirledi.

Android'lerdeki 17 binden fazla uygulama incelendi

Araştırmanın sınırları çerçevesinde, araştırmaya katılan telefonların kullanıcılarını gizlice kaydedemeyeceği sonucu çıktı ancak bilim insanları bu sonucun yalnızca araştırma kapsamına alınan telefonlar için geçerli olduğunu vurguladı.

Araştırmadan çıkan dikkat çekici sonuç ise, telefonun ekran görüntüsünü çekip üçüncü parti şirketlere gönderdiği oldu.

Telefon kullanıcılarının günlük yaşamda kurdukları diyaloglarla ilgili Facebook reklamlarının karşılarına çıkmasıyla, "Gözetleniyor muyum" ya da "Dinleniyor muyum" gibi şikayetlerin arttığını belirten araştırmacılar, araştırmayı yapmaya, bu şikayetlerin yaygınlaşması üzerine karar verdiklerini vurguladı.

Bilim insanları, Android'in en popüler 17 binden fazla uygulamasını içeren bir deneme yaptı. Bunlar, Facebook'a ait olanların yanı sıra, Facebook'a bilgi gönderen 8 binden fazla uygulamayı içeriyordu.

"Bir şekilde izleniyoruz"

Telefonların dinlenildiğine dair bir bulgu olmamasına karşın, ortaya çok daha rahatsız edici bir sonuç çıktı: Kamera ve mikrofona erişim izni olan uygulamalar, ekran görüntülerini reklam şirketlerine gönderiyor.

10 Android telefon üzerinde ortaya çıkan bulgulara göre, uygulamalarda örneğin yemek ya da kargo siparişi vereceğiniz zaman, adres bilginizin bulunduğu bir ekran görüntüsü kaydedilip üçüncü taraf şirketlere gönderilebiliyor. Bu kullanıma göre, kişisel mesajlarınızın ya da banka bilgilerinizin ekran görüntüsü olabiliyor.

Çalışmadaki bilim insanlarından David Choffnes, "İnsanların konuşmalarının gizlice kaydedildiğine dair herhangi bir kanıt görmedik. İnsanların anlayamadığı şey şu ki, belki bir telefonun kamerası kadar kapsamlı olmasa da bir şekilde izleniyoruz" dedi.

Kaynak: DHA