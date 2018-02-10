Akıllı telefonlar virajlar hakkında sürücüleri önceden uyaracak

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu ile Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Berat Can Şenel, akıllı telefonların sürücüleri virajlardan önceden uyarmasını sağlayacak uygulama geliştirdi.

İKÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, uygulama sayesinde araç sürücüsü, viraja 400 metre kala hızı konusunda uyarılıyor.

Trafik kazalarının önüne geçmek, yaralanma, can kaybı, araç hasarları gibi maddi ve manevi kayıpları minimuma indirmeyi amaçlayan uygulamanın uluslararası kongrelerde kabul gördüğü, uluslararası indeksli dergide değerlendirildiği ifade edildi.

Gerçek ortamda viraj yapılarında test edilen mobil yazılım uygulamasının başarılı sonuç verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Alaybeyoğlu, araç kullanırken çalıştırılan uygulama sayesinde sürücünün rotasını belirlemesinin ardından yol durumu ve virajların tespit edildiğini belirtti.

Alaybeyoğlu, şunları kaydetti:

"Viraja hangi hızla girilmesi gerektiği ve tehlike sınırları da uygulama tarafından belirlenmiş oluyor. Geliştirdiğimiz mobil uygulama güvenli sürüş yazılımı ile viraja 400 metre kala sürücüye uyarı gidiyor. Böylece sürücü viraja yaklaşmadan çok daha önce aracın hızını düşürebiliyor. Benzer uygulamalarda ise viraja gelindiğinde sürücüye uyarı gidiyordu. Aşırı hız kaynaklı trafik kazalarını önlemeyi hedeflemekteyiz. Araç kullanılabilen her yerde işimize yarayacak bir uygulama."

Kaynak: AA