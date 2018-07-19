AB'nin Google kararı Android'i ücretli hale getirebilir

Android işletim sistemi, Google'ın başını derde soktu. Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Google'a 4.3 milyar euro ceza kesti. Gerekçe olarak, Google'ın Android işletim sistemi aracılığıyla piyasa hakimiyetini kötüye kullanması gösterildi.

Kararla ilgili Goole'dan açıklama gecikmedi. Şirket, temyize gideceklerini duyurdu.

Google'ın sözcüsü Al Verney, Android'in daha az kişi için değil, herkes için daha fazla seçenek oluşturduğunu söyledi.

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai blog yazısında, Android'in Google'ın diğer uygulamalarıyla oluşturduğu eko-sisteme dayandığını, AB'nin kararı sonrası bu dengenin bozulacağını belirtti.

Pinchai, karar nedeniyle Android'in bedava ve açık bir sistem olmaktan çıkarak ücretli ve tescilli hale gelebileceğini aktardı.

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre Pinchai, tipik bir Android kullanıcısının işletim sistemiyle telefonuna 50 kadar uygulama yüklediğini ve bunların çoğunun başka üreticilere ait olduğunu ifade etti.

Ön tanımlı arama ve web tarama uygulamaları ise silinerek başka versiyonları kullanılabiliyor. Pinchai, cep telefon üreticilerinin uygulamayı cihazlarına yüklemezse bunun Android'in ekosisteminin dengesini olumsuz etkileyeceğinin altını çizdi.

"Android'in şu ana kadar var olan iş modeli, teknolojimizi cep telefonu üreticilerine ücretsiz ve sıkı olarak kontrol edilmeyen, açık bir dağıtım modeliyle ulaştırmamıza olanak sağlıyordu ancak alınan karar bu hassas dengeyi bozabilir" diyen Pinchai, kararın açık platformlardan tescilli ticari sistemlere doğru bir yönelişi teşvik ettiğini belirtti.

AB Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlarda kullanılan Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google'a 4,3 milyar euro'luk rekor seviyede para cezası kararı alındığını açıklamıştı. Komisyon, Google'ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA