ABD'nin ödüllü Türk reklamcısı Çin'e transfer oldu

ABD'de Google ve IBM gibi markalara yaptığı reklamlarla tanınan ünlü Türk tasarımcı ve reklamcı Okan Usta, yeni şirketinin Şanghay'daki ofisinde görevlendirildi.

Usta, iki yıldır çalıştığı dünyanın önde gelen reklam ajansı Droga5'dan ayrılıp, BMW ve Nike markalarına hizmet vermek üzere yine bir ABD reklam ajansı Wieden Kennedy'nin Çin'deki ofisine kreatif direktör olarak atandı.

Kariyerine 2001 yılında 3. Kuşak reklam ajansında başlayan ve Medina Turgul DDB'de devam eden Usta, 2005 yılından bu yana New York'ta reklamcılık yapıyordu.

Usta, ABD'de adını ilk kez 2006 yılında Amerikan Uluslararası Oyuncak Fuarı'nın kurumsal kimlik ve reklamlarını tasarlayarak duyurdu. Daha sonra sırasıyla Leo Burnett, Ogilvy ve Droga5 gibi uluslararası ajansların New York ofislerinde IBM, Google, Android, Comcast, ETrade, Mercedes-Benz, Coca-Cola, Philips, Herbal Essences, TEDx New York, ve Brooklyn Film Festival gibi markalara hizmet veren Usta, bu markalara yaptığı işlerle Cannes Lions, One Show, D&AD, The FWA, Google Creative Sandbox Graphis, Clios London International Awards ve Communication Arts gibi uluslarası reklamcılık yarışmalarında ödüller kazandı.

Türk reklamcı Usta, 2014 yılında One Show organizasyonu tarafından "dünyanın en iyi 10 interaktif art direktörü" arasında gösterilmişti.

2016 yılında Google'in Android platformu için yaptığı "Rock, Paper, Scissors" isimli reklam filmi Oscar törenleri sırasında yayınlandıktan sonra ABD'de ve İngiltere'de adından çok söz ettirdi Usta, Android'in mottosu "Be together, not the same" temasını işleyen reklam filmi, farklılıklara rağmen bir arada yaşamanın erdemini anlattığı için birçok izleyici tarafından Oscar gecesinin "en iyi reklam filmi" ilan edilmiş ve Time ve Mirror gibi birçok yayında haber yapılmıştı.