AB'deki tehlikeli ürünlerin yarısı Çin'den

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ''gıda dışı tehlikeli ürün haberleşme sistemi'' olarak işlev gören ''RAPEX'' uyarı sisteminin 2017 raporu yayımlandı.

Rapora göre, geçen yıl toplam güvensiz ürün bildirimlerinin yüzde 53’ü Çin ve Hong Kong menşeli, yüzde 26'sı AB ülkeleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri menşeli oldu.

En fazla Çin'den

Diğer ülkeler menşeli güvensiz ürün bildirimlerinin payı yüzde 14 olurken, üretim yeri bilinmeyen ürünlerin bildirim oranı ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

AB’deki "tehlikeli ürün" sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak 2 bin 201'e çıktı. Çin menşeli ürün sayısı 1155, Avrupa menşeli ürün sayısı 413 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye menşeli güvensiz ürün bildirim sayısı 74 olurken bu ürünlerin toplam içindeki payı yüzde 3,3'e karşılık geldi.

Tehlikeli ürünlerin yüzde 29’unu oyuncaklar, yüzde 20’sini motorlu araçlar ve yüzde 12’sini tekstil ürünleri oluşturdu.

Güvensiz ürünlerin yüzde 29’unun yaralanmaya, yüzde 22'sinin de kimyasal reaksiyonlara neden olma ihtimali bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA