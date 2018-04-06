ABD ve Çin yapay zekada diğer ülkelerle savaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarette korumacılık eğilimini artıran kararlara imza atması ve Çin'in bu atağa karşı hamlelerde bulunması, dünya genelinde "ticaret savaşlarını" gündemin üst sıralarına taşıdı.

Yapılan araştırmalar, birbirine karşı ticaret savaşı veren iki ülkenin, yapay zeka alanında ise yükselişe geçen diğer ülkelere karşı konumunu koruma çabalarını artırması gerektiğini ortaya koyuyor.

ABD tahtını kimseye kaptırmıyor

Yapay zeka entegrasyonunda ABD yüzde 40'la lider konumdayken, yüzde 32'yle Çin ikinci sırada yer alıyor.

İnovasyonda güçlü bir birikime sahip olan ABD ve Çin'in yapay zekada liderlikleri devam etse de dünya genelinde yeni oyuncuların piyasaya çıktığını ortaya koydu.

Yeni rakipler İsrail, Japonya ve İngiltere

Veriye erişimin giderek kolaylaşması ve ülkelerin dünya çapında inovasyona aktif bir şekilde yatırım yapması, ABD ve Çin'i bu yarışta baskı altına almaya başlayan unsurların başında geliyor.

Yapay zekada ABD ve Çin'e en yakın rakipler ise İsrail, Japonya ve İngiltere.

Liderliği yapay zeka alacak

Araştırma sonuçlarına göre, gelecek yıl Blockchain gibi teknolojilerin kullanım alanı artarken, dönüştürücü teknolojilerde liderliği yapay zeka alacak.

Üst düzey yapay zeka profesyonellerinin yüzde 39'una göre, en çok gelişen yenilikçi teknoloji ise makine öğrenmesi olacak.

Rehber robotlar her yerde

Müşteri deneyimini iyileştirmek için yapay zekayı kullanan şirket yöneticileri, yeni teknolojileri kendi değer zincirlerine daha başarılı bir şekilde entegre etmek için teknoloji uzmanlarıyla giderek daha fazla iş birliği yapacak.

Yapay zekanın daha yaygın benimsenmesiyle diğer yeni teknolojilerin yaratacağı kaldıraç gücü de daha yüksek olacak. Bu sayede rehber robot olarak nitelendirilen "chatbot"lar, kurumsal ağların yerini alarak kurum içinde bilgiye ulaşımı daha etkin hale getirebilecek.

"İnovasyon, teknoloji kadar insana da yatırım yapmayı gerektirir"

EY Orta ve Güneydoğu Avrupa BT Danışmanlık Hizmetleri Lideri Alper Karaçar, ABD ve Çin'in, yapay zeka teknolojisinde liderliği devam ettirdiğini ancak diğer ülkelerin kayda değer bir yükselişte olduğunu vurguladı.

Karaçar, 2018'in yapay zekanın daha yaygın benimsendiği bir yıl olabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"İsrail ve Japonya'da yüksek büyüme gösteren start-up'ların olması ve İngiltere'de yapay zeka alanında gelişmiş akademik topluluk, bu ülkelere avantaj sağlıyor. Ancak yapay zekada başarının sırrı, kaliteli veriye erişim ve hükümetlerin bu alanı önceliklendirmesinde yatıyor. Bu alanda öne geçen ülkeler, veriye erişim için avantaja ve ellerindeki verinin kendilerine sağladığı geleceği görme imkanına sahip oluyor. Şirketlerin yapay zekayı kendi operasyonlarına entegre etmenin yollarını araması, robotik süreç otomasyonu yazılımları için fırsat yaratıyor. Robotik süreç otomasyonunun sağladığı verimliliğin yapay zeka ile bir araya gelmesi, bu yazılımın, şirket için önemli bir değer yaratım mekanizmasına dönüşmesinin önünü açabilir."

Yapay zeka

Yapay zeka, makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlama ile ilgilenen bir bilim dalı. Söz konusu bilim dalında, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti inceleniyor.

Yapay zeka çalışmaları, genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmeye yönelik gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA