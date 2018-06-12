ABD model uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Araştırma Laboratuvarı (USNRL) ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) düzenlediği 'CanSat Competition 18' model uydu yarışmasında ilk beşte üç Türk üniversitesi yer aldı.

ABD'de düzenlenen yarışmada Bülent Ecevit Üniversitesi 'Grizu 263' takımı ikinci oldu.

In 2nd place, Team Grizu 263 from Bulent Ecevit University, Turkey! #CANSAT18 @CanSatUSA pic.twitter.com/Ok6TvU2F0w — U. S. Naval Research Laboratory (@USNRL) 11 Haziran 2018

Grizu-263 üyeleri takımın Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak kendilerine destek olan herkese teşekkür teşekkür etti.

grizu-263 | Uzay Takımı olarak katılmış olduğumuz CanSat Competition 2018'de tüm görevleri eksiksiz tamamlayarak Dünya 2. liğini Zonguldak/Türkiye'ye gururla getirmiş bulunuyoruz. Bize destek veren herkese sonsuz teşekkürler. @beunedutrpic.twitter.com/Lve5giXUEP — grizu-263 (@grizu263) 11 Haziran 2018

İstanbul Teknik Üniversitesi 'APIS AR-GE' takımı üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Taking home the bronze, Team APIS AR-GE from Istanbul Technical University, Turkey! pic.twitter.com/VPeELWtwwE — U. S. Naval Research Laboratory (@USNRL) 11 Haziran 2018

APİS AR-GE takımının sevinç ve gururu takımın Twitter paylaşımına yansıdı.

Cansat'18 de üçüncü olarak bir kez daha bayrağımızı gururla dalgalandırdık pic.twitter.com/FfbKjmzo3c — İTÜ APİS ARGE (@ituapisarge) 11 Haziran 2018

Hacettepe Üniversitesi'nin 'CERVOS' takımı ise dördüncü oldu.

In 4th place, Team CERVOS from Hacettepe University, Turkey! #CANSAT18 pic.twitter.com/qjl8TwxKdF — U. S. Naval Research Laboratory (@USNRL) 11 Haziran 2018

CERVOS takımı da sevinçlerini Twitter üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Takımız Amerika’da gerçekleşen CanSat Model Uydu Yarışmasında dünya 4.sü oldu pic.twitter.com/5ZrdKrr4st — TeamCervos_Official (@teamcervos) 11 Haziran 2018

Yarışmada birinciliği ise Manchester Üniversitesi'nden 'Manchester' takımı aldı.

Kaynak: TRT Haber