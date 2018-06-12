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ABD model uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Araştırma Laboratuvarı ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin düzenlediği CANSAT 18 model uydu yarışmasında üç Türk üniversitesi ilk 5'e girdi.

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ABD model uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Araştırma Laboratuvarı (USNRL) ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) düzenlediği 'CanSat Competition 18' model uydu yarışmasında ilk beşte üç Türk üniversitesi yer aldı.

ABD'de düzenlenen yarışmada Bülent Ecevit Üniversitesi 'Grizu 263' takımı ikinci oldu. 

 

Grizu-263 üyeleri takımın Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak kendilerine destek olan herkese teşekkür teşekkür etti. 

 

İstanbul Teknik Üniversitesi 'APIS AR-GE' takımı üçüncülük ödülünün sahibi oldu. 

 

APİS AR-GE takımının sevinç ve gururu takımın Twitter paylaşımına yansıdı. 

 

Hacettepe Üniversitesi'nin 'CERVOS' takımı ise dördüncü oldu.

 

CERVOS takımı da sevinçlerini Twitter üzerinden takipçileri ile paylaştı. 

 

Yarışmada birinciliği ise Manchester Üniversitesi'nden 'Manchester' takımı aldı. 

Kaynak: TRT Haber

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