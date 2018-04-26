AB ülkelerinde 16 yaşından küçükler WhatsApp kullanamayacak

Facebook'ta yaşanan son veri sızıntısı skandalının ardından akıllı telefon uygulamalarında yeni önlemler alınıyor. Bundan sonra Whatsapp uygulamasını Avrupa Birliği ülkelerinde 16 yaşından küçükler kullanamayacak.

Buna göre, Avrupa'da 25 Mayıs'ta yürürlüğe girecek yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile dijital veri kullanımının sınırlandırılması öncesinde WhatsApp'ın yeni kural güncellemesi yapılacak ve AB'deki yaş sınırı 13'ten 16'ya yükseltilecek.

Avrupa'ya hizmet veren tüm dijital işletmelerin 25 Mayıs tarihinden itibaren yeni yönetmeliğe uygun hareket etmeleri gerekecek. Yeni düzenlemeye uymayan şirketler daha sert yasal mevzuat ve cezalarla karşı karşıya kalacak.

TRT Haber'de yayınlanan Gece Bakışı programına konuk olan bilişim avukatı Özgür Eralp konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Eralp şunları kaydetti;

WhatsApp neden böyle bir değişikliğe gitti?

Sadece WhatsApp değil dünyadaki popüler sosyal medya uygulamaları ile ilgili benzer haberleri önümüzdeki haftalarda ve aylarda göreceğiz. Çünkü Avrupa Birliği kişisel verilerin korunması ile ilgili bir direktif var. Bu kavramı artık bundan sonra çok daha sık duyacağız. Bu direktif 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe girecek. Bu yayınlanmıştı iki sene önce, yürürlüğe girmesi için 2 sene süre verilmişti. Şimdi bu süre doluyor.

Çocukların kişisel verilerinin korunması ile ilgili bir madde var. Şu anda Türkiye'de kamuoyunda bu tartışılmadı. 16 yaşından küçükler ebeveynlerinin rızası olmadan onların onayı olmadan WhatsApp ve benzeri sosyal medya uygulamalarına, kişisel verilerin paylaşıldığı uygulamayı kullanamayacaklar. Bir madde daha var 13 yaş ile ilgili. Üye ülkeler kanunlarında 13 yaşa kadar bu yaşı düşürebiliyorlar. Fakat 13 yaştan aşağı hiçbir şekilde düşüremiyorlar.

16 yaş sınırı nasıl anlaşılacak?

Kimlik tespiti internet ve sosyal medya üzerinde net olarak mümkün değil. Toplum bu konuda duyarlılık göstermeli, çünkü yasalar direktifler bunu zorluyor. Ebeveynler, öğretmenler komşular, akrabalar dikkatli olacaklar. Eğitim ailenin kendisinde başlıyor. Avrupa Birliği'nin yürürlüğe koyacağı direktifi de sorumluluğu çocuklara değil ebeveynlere yüklüyor.

Neden korumaya ihtiyaç duyuldu?

Bunların temelinde çocukların cinsel istismarı var. Bu anlamda dünya için çok önemli. Kişisel veriler, özel hayatların gizliliğinin ihlali yetişkinlerden daha önemli görüldüğü için çok önemli. Çocuklar fazlasıyla bu anlamda internet, sosyal medya ve bu tip yazışma araçları ile cinsel istismara konu edilebiliyor. Farklı yollarla cep telefonu hattı elde edebilirsiniz. Yabancı ülkelerden internet üzerinden telefon hattı edinebilirsiniz. Bunun üzerine WhatsApp kurabilirsiniz. Türkiye'de 100 liralara kadar düşmüş borsası var. Özellikle dolandırıcılık, internetteki sahtekarlıklar için kullanılan cep telefonu hatları var. Bu cep telefonu hatları satılıyor. O yüzden de BTK, Ulaştırma Bakanlığı duyurularında, "kendi adınıza açılmış bir cep telefonu hattı var mı" bunu kontrol edin diyor. BTK bu konuda çok önemli adımlar attı. Üzerine yüzlerce hat olan insanlar vardı. Haberiniz olmadan alınmış. Bunlar işte sahtekarlıklar için kullanılıyordu. Bu anlamda çocuklarla cinsel istismar veya farklı bir şekilde ilişki kurmak isteyen kişiler kötü niyetli kişiler internetten tanıştıkları instagram, facebook bunlar daha çok kullandıkları için söylüyorum. Oradan diyorlar ki, mesaj atarken artık özelden konuşalım. Özelden cep telefonunu verir misin? İşte orada aslında 30 yaşında 40 yaşında olan kişi kendisini daha küçük gösterip WhatsApp üzerinden yazışmak için telefon numarasını gönderiyor. Bu aslında yine sosyal medyadaki tanışmaların üzerine veya okulda bir tanışmış olduğunuz arkadaşınızın sizi eklediği grup ki bunla da çok karşılaşıyoruz.

En büyük tehlike cinsel istismar

Bilin ki sosyal medya ve internette çocukları bekleyen en büyük tehlike cinsel istismar suçlarıdır. En çok 18 yaşından küçükler arasında bu tip suçlar oluyor. Hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama bu suçlara göre çok az. Bilin ki internet ve sosyal medya üzerinden çocukları bekleyen en büyük tehlike bu anlamda özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel istismar suçları. Bunları istatistikler de doğruluyor.

Cep telefonuna indirilen uygulamalar tehlikeli mi?

Cep telefonlarındaki işletim sistemlerinin kendilerine göre farklı güvenlik önlemleri var fakat bunlar tehkileri engelleyemiyor.

İsteyerek veya farkında olmadan yüklediğiniz uygulamalar cep telefonunuzdaki diğer uygulamalara hükmedebilir. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulamalar aslında bilgisayar korsanının cep telefonunuzdaki bilgilere çok rahat bir şekilde ulaşmasını sağlıyor.

Uygulamalara verdiğiniz yetkiler de çok önemli. Uygulamalar için verdiğiniz izinlerle sizin WhatsApp'ınıza ulaşan kişiler sosyal medyada paylaşmadığınız bilgilere de ulaşabiliyorlar.

Kaynak: TRT Haber, AA