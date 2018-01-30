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Buradasınız : » » 36 yıl sonra ilk kez 'Mavi Süper Kanlı Ay' görünecek

36 yıl sonra ilk kez 'Mavi Süper Kanlı Ay' görünecek

Ay'ın kızıl görüntüye büründüğü tam Ay tutulması ile "Mavi Süper Ay" görünümü 1982 yılından sonra ilk kez yarın akşam gözlemlenebilecek.

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36 yıl sonra ilk kez Mavi Süper Kanlı Ay görünecek

Amerikan Havacılılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, yarın akşam, 2015'ten bu yana ilk ay tutulmasının yaşanacağı bildirildi.

Açıklamada, gece saatlerinden başlayacak tutulmanın Kuzey Amerika'nın Batı sahillerinden Pasifik Okyanusu'nun doğu kıyılarına kadar bölgede doğrudan gözlemlenebileceği belirtildi.

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'dan yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

Öte yandan bu gök olayı, Ay'ın aynı aylık periyotta ikinci kez Dolunay halini aldığı "Mavi Ay" ve eliptik yörüngede Dünya'ya en yakın olduğu, dolayısıyla en büyük halde göründüğü "Süper Ay" görünümleriyle aynı tarihe denk geliyor.

Dünyanın farklı yerlerindeki insanlar yarın gökyüzünde "Mavi Süper Ay"ı seyrederken, Kuzey Amerika sahillerinden Pasifik'e kadar bölgede yaşayan insanlar Ay'ın bu konumda tutulduğunu görecekler.

Bu üçlü görünüm en son 1982 yılında ortaya çıkmıştı. "Mavi Süper Kanlı Ay"ın bundan sonra en erken 2037'de görüleceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mavi Süper Kanlı Ay, ay tutulması
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