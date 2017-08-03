330 terabaytlık manyetik bant geliştirildi

Amerikan teknoloji şirketi IBM, Japon elektronik devi Sony ile birlikte 1 inç kareye (yaklaşık 6,4 santimetrekare) 201 gigabayt veri kaydedebilen manyetik bant üretti.

Ars Technica internet sitesinde yer alan habere göre, kaygan bir yüzey ve manyetik katmandan oluşan özel bant, avuç içi kadar bir şeride 330 terabayta kadar veri depolayabiliyor.

İcat, manyetik bantlarda birim alan başına kayıt miktarı bakımından dünya rekorunu kırmayı başardı. Bugüne kadar üretilen en yüksek kapasiteli manyetik bant kartuşları Seagate'in ürettiği 60 terabaytlık ve HGST'nin ürettiği 12 terabaytlık kartuşlardı. Ticari olarak satılan en yüksek kapasiteli bant ise yalnızca 15 terabaytlık kayda olanak sağlıyordu.

Kapasitedeki dramatik artışını sağlayan şeyin yeni bandın üretiminde kullanılan iki yeni teknoloji olduğu kaydedildi. İlkin Sony'nin taşıyıcı bandı sıvı formdan kalıba dökme yerine sıçratarak çökeltme tekniğiyle üretmesi sayesinde banttaki manyetik tanecikler birbirlerine onlarca veya yüzlerce nano-metre mesafeyle değil, yalnızca birkaç nano-metre aralıkla yayılabildi. Bu sayede manyetik bandın sinyal taşıma kapasitesi artırıldı.