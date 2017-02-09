30 yıl sonra Uzay İstasyonu'nun camına çarptı

İlk uçuşunu 4 Nisan 1983'te yapan Challanger Uzay Mekiği, 28 Ocak 1986'da 10. uçuşunu gerçekleştirmek üzere havalandıktan 73 saniye sonra infilak etmiş bu elim kazada beş profesyonel astronot ve iki öğretmenden oluşan yedi mürettebat hayatını kaybetmişti.

Challenger'ın infilak ettiği sırada mekikten uzaya fırlayan bir futbol topu 30 yıl yörüngede döndükten sonra geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun camında belirdi. İstasyondaki Amerikalı astronot Shane Kimbrough sosyal medya hesabı twitter'da yörüngede bulunan labaratuvarın kubbesindeki pencerenin önünde salınan siyah beyaz futbol topunun fotoğrafını paylaştı.

Kimbrough paylaştığı mesajda; O elim günde Challanger'daydı. Ellison Onizuka tarafından futbolcu olan kızı için uçurulmuştu diye yazdı.