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Buradasınız : » » 3 gramlık robotlarla operasyon yapmak mümkün olacak

3 gramlık robotlarla operasyon yapmak mümkün olacak

Sadece askeri alanda değil sanayi ve hizmet sektörü alanında da 'Robotlar Yüzyılı' geliyor.

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Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftasında gösterilen bir video inanılmaz bir dönüşümü sergiledi. 

Videoda, insansız uzaktan kumandalı otonom tanklar, keskin nişancıları vuran zırhlı araçlar ve paletler üzerinde insansız ve ölümcül silahlara sahip askeri araçların gelecekte özellikle savunmada ne denli etkili olacağıg österildi. 

Askeri ya da sivil yardımlarda kullanılmak üzere onlarca drone'un bir şehri veya bölgeyi aydınlatması projesi de ilgi çekti. 

Dünyaca ünlü Profesör Noel Sharkey robot sektöründe ilerleyen teknoloji ile yapılan yeni robotlar için, "Sinekler gibi vızıldayan bu robotların üzerinde bir kamera, taktik sensörler ve yüz tanıma teknolojisi var. Bunlar ile bir kişiyi vurmak artık mümkün. İşte bu tür robotlar ile bir otoparktaki suçlular öldürüldü. Ayrıca onlarcası gruplar halinde bir yere bırakıldığında o yerde bir katliam yapabilirler. Askeri uçaklardan bunların savaş bölgesine atıldığını düşünün" dedi.

Küresel iş gücünün bugün yüzde 8'ini oluşturan robotların oranı 2020'de yüzde 26'sı olacak.

Sanayi ve hizmet robotu pazarı her yıl yüzde 15 büyüyor. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: teknoloji, robot
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