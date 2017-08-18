  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 3 dakikalık tutulma için milyonlarca kişi yollara düştü

3 dakikalık tutulma için milyonlarca kişi yollara düştü

ABD, 1918 yılından bu yana en net şekilde izleyeceği güneş tutulmasına hazırlanıyor.

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3 dakikalık tutulma için milyonlarca kişi yollara düştü

ABD, 1918 yılından bu yana en net şekilde izleyeceği güneş tutulmasına hazırlanıyor. 21 Ağustos'ta, 3 dakika sürecek tutulmayı izlemek için milyonlarca kişi yollara döküldü.

Güneş tutulması ABD'deki turizm sektöründe yeni bir akım başlattı. Neredeyse 100 yıl sonra bir güneş tutulması en net şekilde izlenecek.

Hatta 21 Ağustos'taki tutulma tüm dünyada en net şekilde Kuzey Amerika'dan takip edilebilecek. 3 dakikalık tutulma ABD'de turizm sektörünü ateşledi.

Tutulmanın rotası üzerindeki en ucuz otelde bir gecelik konaklama için 400 doları gözden çıkarmak gerekiyor. 

Oregon kamp bölgesinde tüm oteller doldu. Oda fiyatlarının bin doları bulduğu oteller var. 

"Otomobilimde yatar tutulmayı izlerim" demek de kolay değil. Otoparkların günlük ücretleri de 100 dolara ulaştı. 

Kalacak yer sorununu aşan kişiler için ikinci büyük problem ulaşım. Los Angeles'tan Kansas'a 200 dolar olan bilet fiyatları bu süreçte 608 dolara kadar yükseldi.

Yüksek talep nedeniyle tutulma anına havada tanıklık etmek isteyenler için özel uçak turları da düzenleniyor.

Bu büyüleyici ana tanıklık etmek isteyenler güneş tutulması rotası üzerindeki otelleri , park alanlarını doldurmuş durumda. TRTHABER


 

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