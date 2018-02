16 e-ticaret sitesi destek için onay aldı

Ekonomi Bakanlığı, daha fazla firmayı ihracatçı yapmak amacıyla başlattığı e-ticaret sitelerine toplu üyelik desteği bu yıl da devam edecek. Program kapsamında 2018 yılı için 16 yerli ve yabancı e-ticaret sitesi Bakanlıkça onaylandı.

Listede, Türkiye'nin yanı sıra Güney Kore, Fransa, Belçika, Suudi Arabistan ve İsviçre merkezli siteler de yer aldı.

Bakanlık, tüm sektörlere hizmet veren e-ticaret siteleriyle birlikte, sadece kimya, makine, çelik, orman ve doğal taş ürünleri alanlarında hizmet veren siteleri de kapsama dahil etti.

Bakanlığın onay verdiği siteler; "bysharing.com, chemorbis.com, globalpiyasa.com, makinecim.com, steelorbis.com, tradeatlas.com, turkishbusinessplatform.com, turkishexporter.net, alibaba.com, ec21.com, europages.com, fordaq.com, kompass.com, stonecontact.com, tradekey.com, zoodel.com" olarak belirlendi.

Destek modeline göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri (OSB), sektörel dernekler, işveren sendikaları gibi iş birliği kuruluşları, üyelerini, Bakanlık tarafından ön onay verilen e-ticaret platformlarına toplu üye yapabilecek.

Söz konusu kuruluşlar, üyelikten doğan maliyeti ödemeleri halinde, ödemenin yüzde 80'ini hibe olarak geri alacak. Her bir şirket için iş birliği kuruluşlarına e-ticaret sitesi başına yıllık en fazla 2 bin dolar destek sağlanacak. Her kuruluş destek kapsamında en fazla 5 e-ticaret sitesi için proje başvurusunda bulunabilecek. Toplu üyelik müracaatlarının değerlendirilebilmesi için her projede en az 250 şirketin sitelere toplu üye yapılması gerekecek. Şirketler, aynı site için en fazla 3 yıl destekten yararlanacak.

Şu ana kadar destek programına, TİM, OSTİM OSB, Kocaeli Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Gaziantep Sanayi Odası katıldı.

Bakanlık, 2017 sonu için 10 bin ihracatçıyı e-ticaret sitelerine üye yapma hedefi koymuştu. Gösterilen ilgi sonucu 11 bin 600 üye sayısına ulaşıldı.

Kaynak: AA