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TÜBİTAK ödülleri 29 Aralık'ta sahiplerini buluyor

TÜBİTAK, 2016 yılı "Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.

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TÜBİTAK ödülleri 29 Aralıkta sahiplerini buluyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2016 yılı "Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri", 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle sahiplerine verilecek.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesi ve geliştirilmeleri amacıyla, ilk kez 1966'da verilmeye başlanılan ödüller, 2007'den bu yana Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen törenle sahiplerini buluyor.

Bu yıl bilim ödülüne Prof. Dr. Metin Heper, Prof. Dr. Oğuz Gülseren ve Doç. Dr. Erkan Yüce layık görülürken, Prof. Dr. Kemal Kazan, TÜBİTAK özel ödülünün sahibi oldu. Teşvik ödülünü ise Doç. Dr. Emre Onur Kahya, Doç. Dr. Adem Tekin, Doç. Dr. Serdar Durdağı ve Doç. Dr. İlke Öztekin almaya hak kazandı.

Bugüne kadar 164 bilim, 87 hizmet, 483 teşvik ve 16 TÜBİTAK özel ödülü olmak üzere, toplam 750 bilim insanı ödüllendirildi. AA

Etiketler: TÜBİTAK, 2016 yılı TÜBİTAK Bilim, özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri, cumhurbaşkanlığı külliyesi
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