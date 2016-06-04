Bilim Teknik

Astronomlar, Samanyolu Galaksisi yakınında muhtemelen evrenin en büyük…22.12.2016
Bilim insanları, Dünya'dan 300 ışık yılı uzaklıkta, Güneş'e çok…19.12.2016
GÖKTÜRK-2, yörüngesinde 21 bin 387 tur attı ve tüm dünyadan toplam 23…18.12.2016
NASA, cüce gezegen Ceres'in, gölgeli kutbunda buzulların varlığı…16.12.2016
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da araştırmacılar, iki yeni memeli türü…16.12.2016
Video paylaşım sitesi YouTube, Kuzey Kore devlet televizyonuna erişimi…15.12.2016
ABD'nin en büyük teknoloji şirketlerinden Yahoo, 2013 yılında 1 milyar…15.12.2016
Çin'de uzay araştırmaları için kapsül içinde yaşam faaliyetlerinin…15.12.2016
Geçen yıl astronomların gözlemlediği ve "şimdiye kadarki en parlak…13.12.2016
Bilim adamları, Antarktika'nın dev buzullarının her yıl 7 metre irtifa…12.12.2016
Video paylaşım sitesi, ABD'deki milyonlarca dolarlık sahipsiz müzik…09.12.2016
Güneş'in L2 Puppis yıldızıyla aynı kaderi paylaşabileceği iddia…09.12.2016
NASA uzay aracı Cassini, 20 yıllık Satürn misyonunun son safhasını…09.12.2016
Boğaziçi Üniversitesi'nde kurulan siber güvenlik merkezi, devlet…09.12.2016
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Dokuma Fabrikası yerleşkesi…08.12.2016
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ergin, uzmanlıklarını ilk kez Göktürk-1 uydu…07.12.2016
Amerikan Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'deki bitki…07.12.2016
Fransa'nın Başkent Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi,…06.12.2016
Kötü amaçlı yeni bir yazılımın, Android işletim sistemli bir milyondan…05.12.2016
Bursa'da düzenlenen Endüstri fuarlarında bir firmanın standında…04.12.2016
Isı ve ses yalıtımı açısından yüksek kaliteye sahip Bayburt taşının…04.12.2016