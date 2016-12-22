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Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

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  • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, KilisteGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kilis'te
    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik…
  • Atatürk heykeli taşındıAtatürk heykeli taşındı
    Rize Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli, Rize Valiliği önündeki tören alanına…
  • Tarihi Roma hamamı 2 bin yıldır şifa dağıtıyorTarihi Roma hamamı 2 bin yıldır şifa dağıtıyor
    Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan "Basilica Therma" adlı tarihi Roma hamamının suyu 2 bin yıldır şifa dağıtıyor. Kurtarma kazılarıyla gün yüzüne…
  • Suriyede eğitim için yeni bir alternatif: &quot;Mobil okul&quot;Suriye'de eğitim için yeni bir alternatif: "Mobil okul"
    Suriye'nin güneyindeki mülteci kamplarında gönüllü öğretmenlerin katkısıyla "mobil okul" uygulaması başlatıldı. Bu projeyle 2011'den bu yana devam…
  • Suriyeli sığınmacıların endişesi soğuk havaSuriyeli sığınmacıların endişesi soğuk hava
    Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeli 30 aile, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını…
  • Ananas suyunun &quot;9 faydası&quot;Ananas suyunun "9 faydası"
    Sabahları güne 1 bardak ananas suyu ile başlarsanız ve bunu düzenli hale getirirseniz inanılmaz faydalarından yararlanabilirsiniz.
  • Roma döneminin su kemerleri turizme kazandırılacakRoma döneminin su kemerleri turizme kazandırılacak
    Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yıkılan ya da büyük bölümü toprak altında bulunan, Roma dönemine ait su…
  • Hesarek Dağı kayakseverleri bekliyorHesarek Dağı kayakseverleri bekliyor
    Bingöl'de geçen yıl hizmete açılan ve yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Hesarek Kayak Tesisleri'nde, yapılan hazırlıkların ardından kış sezonu…
  • Sahra Çölüne kar yağdıSahra Çölü'ne kar yağdı
    Sahra Çölü'ne 37 yıl sonra ilk kez kar yağdı! Sahra Çölü'nde inanılmaz bir olay yaşandı, kar kızıl kum tepelerini kapladı ve 1 gün boyunca yerde…
  • Çanakkalenin adaları terk edilmiş ağlardan temizlendiÇanakkale'nin adaları terk edilmiş ağlardan temizlendi
    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce başlatılan "Denizlerin Terk Edilmiş Av…
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kilis'te
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik…
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