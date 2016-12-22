Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kilis'te

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik…

Atatürk heykeli taşındı

Rize Belediyesi tarafından alınan kararla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeli, Rize Valiliği önündeki tören alanına…

Tarihi Roma hamamı 2 bin yıldır şifa dağıtıyor

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan "Basilica Therma" adlı tarihi Roma hamamının suyu 2 bin yıldır şifa dağıtıyor. Kurtarma kazılarıyla gün yüzüne…

Suriye'de eğitim için yeni bir alternatif: "Mobil okul"

Suriye'nin güneyindeki mülteci kamplarında gönüllü öğretmenlerin katkısıyla "mobil okul" uygulaması başlatıldı. Bu projeyle 2011'den bu yana devam…

Suriyeli sığınmacıların endişesi soğuk hava

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sığınan Suriyeli 30 aile, kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda yaşamlarını…

Ananas suyunun "9 faydası"

Sabahları güne 1 bardak ananas suyu ile başlarsanız ve bunu düzenli hale getirirseniz inanılmaz faydalarından yararlanabilirsiniz.

Roma döneminin su kemerleri turizme kazandırılacak

Güney Marmara'nın önemli turizm merkezlerinden Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, yıkılan ya da büyük bölümü toprak altında bulunan, Roma dönemine ait su…

Hesarek Dağı kayakseverleri bekliyor

Bingöl'de geçen yıl hizmete açılan ve yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Hesarek Kayak Tesisleri'nde, yapılan hazırlıkların ardından kış sezonu…

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne 37 yıl sonra ilk kez kar yağdı! Sahra Çölü'nde inanılmaz bir olay yaşandı, kar kızıl kum tepelerini kapladı ve 1 gün boyunca yerde…