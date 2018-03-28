59 yıldır İstanbul'un değişimine tanıklık ediyor 1959 yılında İstanbul'a gelen Hüseyin Özdemir, şehrin karmaşasına, değişimine rağmen güzelliklerinden kendisini soyutlamıyor. Özdemir, ilerleyen…
'Teröristlerin kabusu' uzman erbaşlar yemin etti İzmir'de Teröristlerle Mücadele Harekatı Kursu'nu tamamlayan bin 688 uzman erbaş mezun oldu. Yakın dövüş ve tüfekli gösterileriyle düşmanlara gözdağı…
Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında Genelkurmay Başkanlığı, arşivlerinin kapılarını açtı, destansı zafere ait az bilinen fotoğraflar gün yüzüne çıktı.
İstanbul güne sisle uyandı İstanbul'da dün başlayan yoğun sis, bu sabah da etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar…
Modifiye araçlar görücüye çıktı Chicago’da bu yıl 56’ncısı düzenlenen modifiye araç fuarında 500’den fazla otomobil meraklılarla buluştu.
Türkiye'nin zırhlı araç, İHA ve botları görücüye çıkıyor Türk savunma sanayisi, son dönemde sahadaki başarısıyla adından söz ettiren kara, hava ve deniz platformlarıyla Katar'ın başkenti Doha'da…
Endonezya'nın kadın işçileri Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çalışan kadın işçiler, evlerinde kurdukları atölyelerde ünlü markalar için üretim yapıyor.
Kara kıtanın güneş yüzlü çocukları Kurak toprakları ve yoksulluğuyla bilinen Afrika’da yaşayan çocuklar, hayatın tüm zorluklarıyla küçük yaşta tanışmış olmalarına rağmen hayata…
Van Gölü havzasının rengarenk göçmen kuşları Erçek gölü havzası çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Kuşların göl çevresindeki uçuşu AA objektiflerine yakalandı.
Akseki'nin yaban keçileri Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde bulunan dağ keçileri, Türkiye'nin…