59 yıldır İstanbul'un değişimine tanıklık ediyor

1959 yılında İstanbul'a gelen Hüseyin Özdemir, şehrin karmaşasına, değişimine rağmen güzelliklerinden kendisini soyutlamıyor. Özdemir, ilerleyen…

'Teröristlerin kabusu' uzman erbaşlar yemin etti

İzmir'de Teröristlerle Mücadele Harekatı Kursu'nu tamamlayan bin 688 uzman erbaş mezun oldu. Yakın dövüş ve tüfekli gösterileriyle düşmanlara gözdağı…

Genelkurmay arşivlerinden az bilinen Çanakkale fotoğrafları

Çanakkale Zaferi'nin 103. yılında Genelkurmay Başkanlığı, arşivlerinin kapılarını açtı, destansı zafere ait az bilinen fotoğraflar gün yüzüne çıktı.

İstanbul güne sisle uyandı

İstanbul'da dün başlayan yoğun sis, bu sabah da etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar…

Modifiye araçlar görücüye çıktı

Chicago’da bu yıl 56’ncısı düzenlenen modifiye araç fuarında 500’den fazla otomobil meraklılarla buluştu.

Türkiye'nin zırhlı araç, İHA ve botları görücüye çıkıyor

Türk savunma sanayisi, son dönemde sahadaki başarısıyla adından söz ettiren kara, hava ve deniz platformlarıyla Katar'ın başkenti Doha'da…

Endonezya'nın kadın işçileri

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çalışan kadın işçiler, evlerinde kurdukları atölyelerde ünlü markalar için üretim yapıyor.

Kara kıtanın güneş yüzlü çocukları

Kurak toprakları ve yoksulluğuyla bilinen Afrika’da yaşayan çocuklar, hayatın tüm zorluklarıyla küçük yaşta tanışmış olmalarına rağmen hayata…

Van Gölü havzasının rengarenk göçmen kuşları

Erçek gölü havzası çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. Kuşların göl çevresindeki uçuşu AA objektiflerine yakalandı.