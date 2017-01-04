Hindistan'ın Keşmir bölgesinde kış Hindistan'ın Keşmir bölgesinde yoğun kış şartları etkisini gösterdi. Soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen kırsal kesimde bulunanlar gündelik yaşamlarına…
"Kış mevsiminin gelir kapısı" zeytinde hasat zamanı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytin üreticileri, yaklaşık 12 bin dönüm alanda yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı. Çiftçiler, çoğunlukla…
Vatandaşlar kan bağışı çağrısına tepkisiz kalmadı Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına tepkisiz kalmayan çok sayıda vatandaş, Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne…
Mersin'deki sel Mersin'de meydana gelen selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları…
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının depo kısmında meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam etti.
Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail…
Kırklareli'de "Anaların sessiz çığlığı" yürüyüşü Kırklareli'de bir grup kadın, son dönemde artan terör olaylarını protesto etmek amacıyla "Anaların sessiz çığlığı" adlı yürüyüş düzenledi.
ATAK helikopteri teslim töreni Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yerli imkanlarla yapılan T-129 ATAK helikopterlerinden üretimi tamamlanan 19'uncusunun Türk Silahlı Kuvvetlerine…
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, 33. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Afganistan'da Kış Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar yağışı etkili oldu.