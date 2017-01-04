  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

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  • Hindistanın Keşmir bölgesinde kışHindistan'ın Keşmir bölgesinde kış
    Hindistan'ın Keşmir bölgesinde yoğun kış şartları etkisini gösterdi. Soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen kırsal kesimde bulunanlar gündelik yaşamlarına…
  • &quot;Kış mevsiminin gelir kapısı&quot; zeytinde hasat zamanı"Kış mevsiminin gelir kapısı" zeytinde hasat zamanı
    Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zeytin üreticileri, yaklaşık 12 bin dönüm alanda yetiştirdikleri ürünlerin hasadına başladı. Çiftçiler, çoğunlukla…
  • Vatandaşlar kan bağışı çağrısına tepkisiz kalmadıVatandaşlar kan bağışı çağrısına tepkisiz kalmadı
    Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan bağışı çağrısına tepkisiz kalmayan çok sayıda vatandaş, Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğüne…
  • Mersindeki selMersin'deki sel
    Mersin'de meydana gelen selde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçta bulunan 4 yaşındaki kızları Miray ile 25 yaşındaki yakınları…
  • Kahramanmaraşta tekstil fabrikasında yangınKahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
    Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasının depo kısmında meydana gelen yangını söndürme çalışmaları devam etti.
  • Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulunduYaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu
    Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail…
  • Kırklarelide &quot;Anaların sessiz çığlığı&quot; yürüyüşüKırklareli'de "Anaların sessiz çığlığı" yürüyüşü
    Kırklareli'de bir grup kadın, son dönemde artan terör olaylarını protesto etmek amacıyla "Anaların sessiz çığlığı" adlı yürüyüş düzenledi.
  • ATAK helikopteri teslim töreniATAK helikopteri teslim töreni
    Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, yerli imkanlarla yapılan T-129 ATAK helikopterlerinden üretimi tamamlanan 19'uncusunun Türk Silahlı Kuvvetlerine…
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Muhtarlar ToplantısıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen, 33. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşma yaptı.
  • Afganistanda KışAfganistan'da Kış
    Afganistan'ın başkenti Kabil'de kar yağışı etkili oldu.
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Hindistan'ın Keşmir bölgesinde kış
Hindistan'ın Keşmir bölgesinde yoğun kış şartları etkisini gösterdi. Soğuk ve kar yağışlı havaya rağmen kırsal kesimde bulunanlar gündelik yaşamlarına…
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  • Kahramanmaraşta tekstil fabrikasında yangın
  • Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu


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