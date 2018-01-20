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'Zeytin Dalı Harekatı'ndan çarpıcı kareler
Türk savaş uçakları Afrin`de terör örgütü PYD/YPG`ye ait gözlem noktasını bombaladı.
Etiketler:
zeytin dalı harekatı
,
türk savaş uçakları
,
terör örgütü operasyon
,
Suriye
,
afrin
Kategori :
Gündem
Tarih : 20.01.2018
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kez tıklandı
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