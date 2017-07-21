Yavru deniz kaplumbağalarının yaşam mücadelesi başladı

Deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanları arasında yer alan ve alınan tedbirlerle her geçen yıl yuva sayılarında artış yaşanan Mersin kumsallarında, bu yılın ilk yavruları yumurtadan çıkıp denize ulaşmaya başladı. Kazanlı, Davultepe ve Alata kumsallarında mayıs ayından itibaren anaç kaplumbağalar tarafından bırakılan yumurtalar, kuluçka sürelerini tamamlamaya başladı. Sezonun ilk yavru çıkışları Davultepe sahilinde gerçekleşti. Caretta caretta yavruları yuvadan çıkıp denize ulaşmak için büyük mücadele verirken, vatandaşlar da yavruların yaşam mücadelesini izleyip bu özel anlara tanıklık etti.