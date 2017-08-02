YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Anıtkabir`i ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki YAŞ heyetinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, Fikri Işık, Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal yer aldı.