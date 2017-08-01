Yamaç paraşütünde yeni rota Pamukkale

UNESCO Dünya Mirası listesindeki beyaz cennet Pamukkale`nin eşsiz manzarası üzerinde gerçekleştirilen yamaç paraşütüne, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Yılda yaklaşık 20 bin atlayışın gerçekleştirildiği Pamukkale`de 12 ay uçma imkanı bulunuyor. Bölge, yamaç paraşütü için uygun koşulların yanı sıra büyüleyici görselliği ile adrenalin tutkunlarını cezbediyor. Pamukkale`ye 2,5 kilometre uzaklıktaki Dinamit Tepe`den yamaç paraşütüyle atlayıp beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretmek büyük ilgi görüyor.