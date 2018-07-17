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Van kedileri havuzu sevdi
Van'daki Kedievi Villası'nda kediler, özel tasarlanan havuzlarda yüzerek serinliyor.
Etiketler:
van kedileri
,
Van
,
kedievi villası
,
havuz
Kategori :
Türkiye
Tarih : 17.07.2018
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