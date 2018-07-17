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Van kedileri havuzu sevdi

Van'daki Kedievi Villası'nda kediler, özel tasarlanan havuzlarda yüzerek serinliyor.

Etiketler: van kedileri, Van, kedievi villası, havuz
Kategori : Türkiye
Tarih : 17.07.2018
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