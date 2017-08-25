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Üç yetimi varken 300 yetime daha "anne" oldu

Suriye`deki iç savaşta eşini kaybeden ve 3 çocuğuyla Türkiye`ye sığınan 35 yaşındaki Macide Ramadan, çocuklarının yanı sıra yetimhanede gönüllü baktığı 300 çocuğa da "anne" oldu. Altınözü ilçesindeki Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi`ndeki bir konteynerde 2`si kız 3 evladıyla yaşayan Ramadan, buradaki yetimhanede gönüllü olarak çalışmaya başladı. Haftanın 6 günü geldiği yetimhanede, 2 ila 15 yaşlarındaki 300 çocuğa gönüllü bakıcılık yapan Ramadan, baktığı yetimleri gösterdiği şefkatle evlatlarından ayırt etmiyor. Onlara hem Türkçe hem de Kur`an-ı Kerim öğreten Ramadan, çocukların kişisel bakımlarıyla da ilgilenip eğlencelerine ortak oluyor.

Etiketler: yetimhane, yetim, Suriye, Macide Ramadan, iç savaş, çocuklar, anne
Kategori : Yaşam
Tarih : 25.08.2017
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