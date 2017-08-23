Türkiye'nin pestil ve kömesi Gümüşhane'den

Gümüşhane denilince akla ilk gelen ürünlerden olan pestil ve köme, yıllık 5 bin tonluk üretimle Türkiye`nin dört bir yanına gönderiliyor. Ana maddesi dutun kazanlarda kaynatılarak belli işlemlerden geçirildikten sonra fındık ya da ceviz ilave edilerek özel bezlerde kurutulmasıyla elde edilen pestil ve köme, 2004 yılında coğrafi işaretli ürün tescil belgesi aldı. Ticari üretimin yanı sıra halen kentteki bazı mahallerlerde vatandaşlar, dut hasadının ardından evlerinde geleneksel yöntemlerle pestil-köme üretiyor.