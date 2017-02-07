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TOBB Türkiye Ekonomi Şurası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası`na katıldı. Şura`ya Başbakan Binali Yıldırım, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan (solda), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak (sol2), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu (sol3), Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş (sol4), Nurettin Canikli (sol5), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik (sağda), Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi (sağ2), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü (sağ3), Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek (sağ4), Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci (sağ5) katıldı.

Etiketler: TOBB, cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
Kategori : Ekonomi
Tarih : 07.02.2017
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