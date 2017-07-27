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Tescilli "Birecik patlıcanı" için tanıtım atağı

Türkiye`nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa`da, 35 çeşit yemeğe malzeme olan ve lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Birecik patlıcanı", festivalle geniş kitlelere tanıtılacak. Adını yetiştiği Birecik ilçesinden alan yöreye özgü patlıcan, Fırat Nehri`nin kenarında yer alan ilçede en fazla yetiştirilen sebze olarak dikkati çekiyor. Bölgenin toprak yapısı, sıcak havası ve Fırat Nehri`nin suyundan aldığı kendine has lezzetiyle adını duyuran Birecik patlıcanı, belediyenin girişimleri sonucu geçen ay coğrafi işaret belgesi alarak tescillendi. Patlıcan, birbirinden lezzetli 35 çeşit yemekte ikram ediliyor.

Etiketler: yemek, şanlıurfa, birecik patlıcanı
Kategori : Kültür Sanat
Tarih : 27.07.2017
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