Tatilcilerin yeni gözdesi: "Ekolojik turizm"

Şehir hayatının gürültüsü ve stresinden uzaklaşmak isteyenler, Kapadokya bölgesindeki ekolojik turizm alanlarında doğayla baş başa vakit geçirip organik ürünler tüketiyor. Nevşehir`in Avanos ilçesinde konuklarına bu alanda hizmet sunan otelde, tatilciler konakladıkları süre içinde hem tarlada çalışarak toprakla haşır neşir oluyor hem de organik ürünleri dalından kendi elleriyle toplayıp yeme imkanı elde ediyor. Müşteriler, otelin yanı başındaki yaklaşık 12 bin metrekare tarım alanında kollarında sepetle ürün toplayabiliyor.